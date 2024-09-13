...

Polri Dalami Dugaan Korupsi Penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut

Riana Rizkia, Jurnalis · Jum'at 13 September 2024 22:56 WIB
Polri tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut.
 
Mabes Polri mendapat laporan dari Kemenpora terkait dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut. Sejumlah atlet juga mengeluhkan fasilitas dan makanan yang dinilai tidak layak pada gelaran olahraga nasional itu.
 
Polri mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan jika menemukan penyimpangan pada penyelenggaraan PON XXI di Aceh - Sumatera Utara (Sumut).
 
Reporter: Riana Rizkia

(rns)

