Pimpin Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Jokowi Sampaikan Terima Kasih dan Memohon Maaf

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Jum'at 13 September 2024 10:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju atas dedikasinya selama lima tahun terakhir. Momen ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 
 
Presiden Jokowi juga menyampaikan permintaan maaf apabila ada perilaku yang kurang bekenan. Khususnya, selama 10 tahun memimpin Indonesia.
 
