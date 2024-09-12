Cagub Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi kediaman Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso di Kota Bekasi, Jabar, Kamis (12/9/2024) pagi. RK mengenakan kemeja putih dibalut rompi bewarna krem.

Sutiyoso juga menyambut hangat kedatangan mantan gubernur Jawa Barat itu. Sutiyoso pun mengajak RK ke Museum Bang Yos yang terletak di belakang kediamannya.

Reporter: Achmad al Fiqri

Produser: Febry Rachadi

(fru)

