Maarten Paes Tampil Bak Tembok, Timnas Indonesia Tahan Australia 0-0

Hendra Kaswara, Jurnalis · Selasa 10 September 2024 21:00 WIB
Timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. Di awal laga, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung mengancam gawang skuad Socceroos -julukan Timnas Australia.
 
Tak tanggung-tanggung, dua peluang langsung dibuat Timnas Indonesia di satu menit pertama. Sebut saja via tembakan Sandy Walsh dan Rafael Struick, meski keduanya berhasil diamankan kapten sekaligus kiper Timnas Australia, Matthew Ryan.
 
AKSI gila Maarten Paes bikin 4 penyelamatan krusial di babak pertama laga Timnas Indonesia vs Australia. Alhasil, Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 hingga babak pertama berakhir.
 
Produser: Hendra Kaswara
Video Editor: Teguh Sugiarto

