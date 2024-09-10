Animo suporter Timnas Indonesia sungguh luar biasa. Itu dibuktikan lewat penjualan tiket lawan Australia yang ludes terjual dua hari sebelum pertandingan.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada matchday kedua putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (10/9).

Suporter Indonesia begitu antusias memberikan dukungan di tribune setelah skuad Garuda sebelumnya sukses menahan imbang Arab Saudi di Jeddah pada laga pertama.

Produser: Akira AW

(fru)

