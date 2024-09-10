Presiden Jokowi buka suara terkait dugaan gratifikasi yang menyeret putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan menantunya yang juga Cagub Sumut Bobby Nasution

Jokowi menekankan bahwa semua warga negara sama di mata hukum.

Sebelumnya, KPK meminta Kaesang Pangarep untuk melampirkan data-data soal dugaan gratifikasi pesawat jet secara online.

Reporter: Raka Dwi Novianto

