Suporter antusias mendatangi latihan Timnas Indonesia. Mereka berkumpul di sekitar Stadion Madya, Minggu (8/9/2024). Beberapa dari mereka membawa keluarga untuk menyaksikan tim kesayangan berlatih.
Latihan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia, Sebelum menghadapi Australia di laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Reporter : Cikal Bintang
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
