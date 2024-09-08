Suporter antusias mendatangi latihan Timnas Indonesia. Mereka berkumpul di sekitar Stadion Madya, Minggu (8/9/2024). Beberapa dari mereka membawa keluarga untuk menyaksikan tim kesayangan berlatih.

Latihan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia, Sebelum menghadapi Australia di laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Reporter : Cikal Bintang

Produser: Reza Ramadhan

