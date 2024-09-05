Sebanyak 14 pemain Timnas Indonesia tidak membuang kesempatan untuk menjalani ibadah umrah di Makkah, setibanya di Tanah Suci.
Kegiatan religius ini diikuti di sela-sela persiapan jelang menghadapi Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ke-14 pemain tersebut di antaranya, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam Bahar, Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, dan pemain kelahiran Belanda Ragnar Oratmangoen.
Host: Reza Siregar
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow