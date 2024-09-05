Grup musik legendaris asal Manchester, Inggris, Oasis mengumumkan reuni dan siap menggelar tur pada 2025, setelah 15 tahun hiatus.

Oasis akan kembali menyapa penggemar di Cardiff, Manchester, London, Edinburgh, dan Dublin pada Juli hingga Agustus 2025.

Selain Inggris, Oasis juga dipastikan akan menyambangi beberapa negara di luar Eropa pada akhir tahun 2025.

Host: Reza Siregar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News