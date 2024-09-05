...

15 Tahun Hiatus, Oasis Siap Reuni dan Gelar Tur di Tahun Depan

Reza Siregar, Jurnalis · Kamis 05 September 2024 15:06 WIB
Grup musik legendaris asal Manchester, Inggris, Oasis mengumumkan reuni dan siap menggelar tur pada 2025, setelah 15 tahun hiatus. 
 
Oasis akan kembali menyapa penggemar di Cardiff, Manchester, London, Edinburgh, dan Dublin pada Juli hingga Agustus 2025.
 
Selain Inggris, Oasis juga dipastikan akan menyambangi beberapa negara di luar Eropa pada akhir tahun 2025.
 
