Begini situasi terkini di depan Kedubes Vatikan, Kamis (5/9/2024). Ratusan warga rela menunggu sejak pagi untuk melihat Paus Fransiskus.

Mereka memenuhi trotoar sekitaran Kedubes Vatikan sejak pukul 07.35 WIB. Mereka juga menggunakan atribut seperti kipas bergambar Paus Fransiskus. Tak lupa, mereka sudah menggenggam ponsel untuk mengambil momen tersebut.

Diketahui, agenda Paus Fransiskus hari ini berkunjung ke Masjid Istiqlal.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News