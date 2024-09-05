...

Warga Padati Kedubes Vatikan untuk Lihat Paus Fransiskus

Riana Rizkia, Jurnalis · Kamis 05 September 2024 09:31 WIB
Begini situasi terkini di depan Kedubes Vatikan, Kamis (5/9/2024). Ratusan warga rela menunggu sejak pagi untuk melihat Paus Fransiskus.
 
Mereka memenuhi trotoar sekitaran Kedubes Vatikan sejak pukul 07.35 WIB. Mereka juga menggunakan atribut seperti kipas bergambar Paus Fransiskus. Tak lupa, mereka sudah menggenggam ponsel untuk mengambil momen tersebut.
 
Diketahui, agenda Paus Fransiskus hari ini berkunjung ke Masjid Istiqlal.
 
Reporter: Riana Rizkia 
Produser: Akira AW

(fru)

