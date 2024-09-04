...

Cuan si Imut dan Lucu Landak Mini

Nunung Purnomo, Jurnalis · Rabu 04 September 2024 14:46 WIB
Kecil, imut, dan lucu. Ya, itulah yang menggambarkan hewan landak mini ini. Ukurannya yang hanya mencapai maksimal 20 sentimeter ini bisa menghasilkan pundi-pundi cuan yang berlimpah.
 
Cuncun Setiawan, warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, sukses mengembangbiakan 15 varian landak mini. Mulai dari yang coklat, hitam, albino, hingga rubbi eye.
 
Berawal dari hobi, pria yang sudah menekuni budidaya landak mini dari 2008 lalu ini pun sudah menjual ribuan landak mini dari berbagai jenis ke seluruh Indonesia.
 
Untuk satu ekor landak mini, Cuncun membanderol harga mulai dari Rp200 ribu hingga Rp300 ribu tergantung variannya. Selain itu, Cuncun juga menerima warga atau anak-anak yang ingin mengenal dan belajar merawat landak ini.
 
Kontributor: Nunung Purnomo

(fru)

