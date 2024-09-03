...

Jelang Lawan Arab Saudi, Timnas Indonesia Gelar Latihan di Bawah Guyuran Hujan

Reza Ramadhan, Jurnalis · Selasa 03 September 2024 20:30 WIB
Timnas Indonesia melakukan persiapan jelang menantang Arab Saudi dalam partai pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menggelar sesi latihan di bawah guyuran hujan, Selasa (3/9/2024).
 
Dua pemain bintang Timnas Indonesia Justin Hubner dan Martin Paes tetap hadir meski akan absen lawan Timnas Arab Saudi. 
 
Reporter : Reza Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan

