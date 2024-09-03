Timnas Indonesia melakukan persiapan jelang menantang Arab Saudi dalam partai pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menggelar sesi latihan di bawah guyuran hujan, Selasa (3/9/2024).

Dua pemain bintang Timnas Indonesia Justin Hubner dan Martin Paes tetap hadir meski akan absen lawan Timnas Arab Saudi.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

