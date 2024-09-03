Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus mendarat di Tanah Air Indonesia. Ia mendarat via Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (3/9/2024). Paus Fransiskus datang menggunakan Pesawat khusus ITA Airways.

Paus Fransiskus disambut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Panitia Kunjungan Apostolik, Ignasius Jonan.

