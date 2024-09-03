...

Detik-Detik Paus Fransiskus Mendarat di Tanah Air Via Bandara Soetta

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 03 September 2024 12:01 WIB
Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus mendarat di Tanah Air Indonesia. Ia mendarat via Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (3/9/2024). Paus Fransiskus datang menggunakan Pesawat khusus ITA Airways.
 
Paus Fransiskus disambut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Panitia Kunjungan Apostolik, Ignasius Jonan.
 
Produser: Akira AW

