Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia Berangkat ke Arab Saudi

Andika Rachmansyah, Jurnalis · Minggu 01 September 2024 11:25 WIB
Timnas Indonesia mulai bertolak ke Arab Saudi, Minggu (1/9/2024). Skuad Garuda yang berjumlah 12 pemain itu dijadwalkan berangkat pukul 11.50 WIB
 
Keberangkatan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Terlihat Adi Satryo yang kemarin sempat absen latihan saat ini sudah bergabung.
 
Kepala Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji turut ikut bersama rombongan. Sumardji menjadi satu-satunya Exco PSSI yang ikut menemani Skuad Garuda.
 
Reporter: Andika Rachmansyah
Produser: Akira AW

(fru)

