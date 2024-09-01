Timnas Indonesia mulai bertolak ke Arab Saudi, Minggu (1/9/2024). Skuad Garuda yang berjumlah 12 pemain itu dijadwalkan berangkat pukul 11.50 WIB

Keberangkatan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Terlihat Adi Satryo yang kemarin sempat absen latihan saat ini sudah bergabung.

Kepala Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji turut ikut bersama rombongan. Sumardji menjadi satu-satunya Exco PSSI yang ikut menemani Skuad Garuda.

Reporter: Andika Rachmansyah

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News