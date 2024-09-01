Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana juara Korea Open 2024. Mereka mengalahkan juara dunia 2023 Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Pasangan ganda putra Indonesia itu menang 18-21, 21-9, 21-8.
Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae merupakan unggulan teratas di turnamen ini. Sementara Leo Rolly/Bagas Maulana unggulan ketujuh.
Hasil ini membuat Indonesia kembali juara usai terakhir Fajar/Rian pada 2019.
