Timnas Indonesia melakukan latihan terakhir di Lapangan A, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Latihan itu sebelum mereka bertolak ke Arab Saudi untuk tampil dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan diikuti 11 pemain dari 26 nama yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Skuad Garuda akan menantang Arab Saudi dalam fase Grup C ajang tersebut. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di King Abdullah, pada 6 September 2024.

Reporter : Andri Bagus

Produser : Febry Rachadi

(rns)

