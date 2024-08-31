...

Sebelum Bertolak ke Arab Saudi, Intip Suasana Latihan Terakhir Timnas Indonesia di Jakarta

Andri Bagus Syaeful, Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2024 18:22 WIB
Timnas Indonesia melakukan latihan terakhir di Lapangan A, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024). 
 
Latihan itu sebelum mereka bertolak ke Arab Saudi untuk tampil dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan diikuti 11 pemain dari 26 nama yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. 
 
Skuad Garuda akan menantang Arab Saudi dalam fase Grup C ajang tersebut. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di King Abdullah, pada 6 September 2024.
 
Reporter : Andri Bagus
Produser : Febry Rachadi

(rns)

