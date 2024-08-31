Inilah yang bisa Anda rasakan jika berkunjung ke wisata Taman Bunga Lembah Asri di lereng Gunung Slamet, Desa Serang, Purbalingga, Jawa Tengah.

Selain menyuguhkan beragam bunga yang memesona dari berbagai daerah, pengunjung juga bisa menikmati keindahan bunga bermekaran.

Tak hanya itu, para pengunjung terutama anak-anak juga bisa mencoba beragam wahana, termasuk berinteraksi dengan satwa kelinci.

Untuk bisa menikmati suasana taman bunga ini, wisatawan hanya cukup merogoh kocek Rp10 ribu per orang.

Kontributor: Catur Edi Purwanto

