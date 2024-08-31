...

Serunya Wisata Kekinian Populer di Dusun Semilir Semarang

Samuel Purba, Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2024 15:00 WIB
Dusun Semilir merupakan wisata kekinian populer yang berada di kaki Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, dan menawarkan panorama alam indah dan udara yang sejuk.
 
Berkonsep 'one stop destination' artinya pengunjung bisa menikmati berbagai hal dalam satu area wisata. Seperti wahana bermain, spot foto, tempat kuliner, penginapan, hingga pusat perbelanjaan.
 
Harga tiket masuk mulai dari Rp40 ribu sampai Rp60 ribu bergantung jenis tiket dan fasilitas yang didapat. Kemudian terdapat harga tambahan untuk tiket terusan pada setiap wahana yang ada.
 
Host: Samuel Purba

