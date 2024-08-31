Mie celor satu ini selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan.

Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini tersebut berbagai makanan khas Kota Venesia dari timur. Seperti tekwan yang lembut dan gurih serta kue maksuba yang empuk dan manis.

Liputan: Jen Cahyani, Oki Mahendra, Raga Firdaus

(fru)

