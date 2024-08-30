Pemerintah berencana menerapkan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK. Hal tersebut akan dilakukan pada tahun 2025.

Saat ini Kemenhub masih terus membahas dengan pihak-pihak terkait. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, Jumat (30/8/2024).

DJKA Kemenhub, akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif. Namun, penyesuaian tarif berbasis NIK belum akan diberlakukan dalam waktu dekat ini.

