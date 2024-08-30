...

Pastikan Keamanan Kedatangan Paus Fransiskus dan Gelaran ISF, Polri Gelar Simulasi Tactical Floor Game

Irfan Maruf, Jurnalis · Jum'at 30 Agustus 2024 21:14 WIB
A A A
Polda Metro Jaya bersama dengan Mabes Polri menggelar tactical floor game (TFG) Operasi Tribrata Jaya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai pengamanan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan ISF 2024. 
 
Kegiatan pengamanan ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 September hingga 7 September 2024.
 
Dalam operasi ini, personel yang dilibatkan sebanyak 4.730 personel. Adapun rincian dari 4.730 personel itu terdiri dari 1.210 personel Mabes Polri dan 3.520 personil jajaran Polda Metro Jaya. Selain itu, operasi juga akan melibatkan Paspampres, kemudian dengan BNPT, BSSN, dan unsur TNI.
 
Reporter : Irfan Ma'ruf
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini