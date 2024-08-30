Polda Metro Jaya bersama dengan Mabes Polri menggelar tactical floor game (TFG) Operasi Tribrata Jaya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai pengamanan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan ISF 2024.

Kegiatan pengamanan ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 September hingga 7 September 2024.

Dalam operasi ini, personel yang dilibatkan sebanyak 4.730 personel. Adapun rincian dari 4.730 personel itu terdiri dari 1.210 personel Mabes Polri dan 3.520 personil jajaran Polda Metro Jaya. Selain itu, operasi juga akan melibatkan Paspampres, kemudian dengan BNPT, BSSN, dan unsur TNI.

Reporter : Irfan Ma'ruf

Produser : Febry Rachadi

(rns)

