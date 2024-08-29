Sejak sore hari, ribuan warga Berau, Kalimantan Timur, telah memadati lokasi pameran pembangunan yang dilaksanakan di Lapangan Pemuda Tanjung Redeb. Padatnya pengunjung juga menyebabkan mereka harus berdesakan untuk bisa menyaksikan setiap stand pameran dari berbagai dinas dan kecamatan.

Berau Expo yang menampilkan berbagai macam capaian pembangunan pemerintah itu juga memamerkan beragam kerajinan tangan dan hasil UMKM dari berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari kain tenun, hingga batik lokal.

Selain kerajinan, produk makanan dan minuman serta menu olahan sehat dari berbagai hasil bumi Berau juga dipamerkan. Tarian dari berbagai suku di Berau juga menjadi hiburan tersendiri.

Pameran yang digelar tiap tahun ini diikuti 307 peserta dari 13 kecamatan.

Host: Togi Sinaga

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News