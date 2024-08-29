Sejak akhir 2022, penyakit Mpox atau Monkeypox menarik perhatian dunia dengan lebih dari 90 ribu kasus yang dilaporkan secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat.

Di Tanah Air, tercatat 88 kasus sejak 2022 dengan 73 kasus di tahun 2023 dan 14 kasus di tahun 2024. Berita baiknya, semua pasien berhasil sebuh.

Berikut digram alur penularan Mpox.

Host: Togi Sinaga

(fru)

