Taman Sari, Tempat Kerabat Keraton Berekreasi

Togi Sinaga, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2024 15:00 WIB
Taman Sari merupakan wisata budaya dan sejarah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga dikenal dengan Istana Air karena terdapat kolam di dalamnya. Bangunan yang dari luar tampak seperti sebuah benteng ini tak disangka dalamnya begitu eksotis.
 
Meski tak digunakan lagi oleh Keraton, Taman Sari dikenal sebagai tempat pemandian kerabat Keraton sejak Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejumlah kolam dengan air jernih membuat kagum pengunjung.
 
Taman Sari dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758, dan dulu merupakan tempat bercengkerama sultan dan permaisurinya, hingga lengkap dengan kebun buah-buahan dan taman.
 
Selain itu, Taman Sari di masa perang juga berfungsi sebagai pertahanan Keraton karena itu Taman Sari dikelilingi tembok tebal layaknya benteng.
 
