Ridwan Kamil-Suswono resmi mendaftarkan sebagai pasangan Bacagub dan Bacawagub DKI Jakarta di Kantor KPU Jakarta. RK- Suswono diantarkan seluruh partai yang mengusung.
Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra turut mengiringi proses pendaftaran pasangan RK- Suswono. Keduanya pun dinilai sudah teruji sebagai sosok pemimpin yang pantas memimpin Kota Jakarta.
Reporter : Ari Sandita Murti
Produser : Febry Rachadi
(rns)
