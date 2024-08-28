...

Effendi Syahputra Nilai Ridwan Kamil Cocok Pimpin Jakarta

Ari Sandita, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2024 17:41 WIB
A A A
Ridwan Kamil-Suswono resmi mendaftarkan sebagai pasangan Bacagub dan Bacawagub DKI Jakarta di Kantor KPU Jakarta. RK- Suswono diantarkan seluruh partai yang mengusung.
 
Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra turut mengiringi proses pendaftaran pasangan RK- Suswono. Keduanya pun dinilai sudah teruji sebagai sosok pemimpin yang pantas memimpin Kota Jakarta.
 
Reporter : Ari Sandita Murti
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini