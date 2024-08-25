...

Ini Aktris dan Aktor Pemeran Utama One Piece Live Action Season 2

Yudi Handoyo, Jurnalis · Minggu 25 Agustus 2024 13:30 WIB
Serial Live Action One Piece kembali mengumumkan jajaran pemeran yang agak bergabung di musim kedua. Pengumuman ini seperti yang telah dijanjikan Mangaka Eiichiro Oda sebelumnya.
 
Karakter Doctor Kureha dipercayakan kepada aktris Katey Sagal, sementara Doktor Hiriluk akan diperankan oleh aktor Mark Harelik.
 
Katey Sagal merupakan aktris asal Amerika Serikat yang dikenal luas sebagai bintang sitkom Married with Children. Ia berperan sebagai Peggy Bundy, yang berlangsung sejak 1987 hingga 1997.
 
Sedangkan Mark Harelik merupakan aktor asal Amerika Serikat yang kini sudah berusia 73 tahun. Harelik pernah muncul di sejumlah serial TV populer, seperti Seinfeld, NCIS, Breaking Bad, Bones, The Big Bang Theory, hingga Prison Break.
 
