Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan NasDem merupakan partai pertama yang mendeklarasikannya di pencalonan Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2014 lalu. Bahkan, NasDem pada tahun 2019 juga mendukung Jokowi di Pilpres tanpa mahar.

Hal ini disampaikan Jokowi di Kongres III Partai NasDem, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (25/8/2024) malam.

Kemudian tahun 2019, kata Jokowi, NasDem juga kembali mencalonkannya dengan dukungan tanpa mahar.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

