Relawan menggeruduk Markas PDIP di Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024). Mereka menuntut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Bacagub DKI Jakarta.

Mereka menilai Ahok sudah berpengalaman memimpin DKI Jakarta. Mereka menolak pencalonan Anies karena dinilai bukan kader PDIP.

Reporter : Suparjo Ramalan

Produser: Reza Ramadhan

