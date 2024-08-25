Relawan menggeruduk Markas PDIP di Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024). Mereka menuntut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Bacagub DKI Jakarta.
Mereka menilai Ahok sudah berpengalaman memimpin DKI Jakarta. Mereka menolak pencalonan Anies karena dinilai bukan kader PDIP.
Reporter : Suparjo Ramalan
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow