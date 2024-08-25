...

Geruduk Markas PDIP, Relawan Minta Megawati Usung Ahok Jadi Bacagub Jakarta

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Minggu 25 Agustus 2024 16:15 WIB
Relawan menggeruduk Markas PDIP di Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024). Mereka menuntut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Bacagub DKI Jakarta.
 
Mereka menilai Ahok sudah berpengalaman memimpin DKI Jakarta. Mereka menolak pencalonan Anies karena dinilai bukan kader PDIP.
 
