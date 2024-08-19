Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu provinsi yang kaya akan keindahan alam dan budaya Indonesia, kini meraih sorotan sebagai destinasi wisata yang menakjubkan dengan julukan "Negeri Seribu Megalit".

Dalam nama tersebut, tersirat kekayaan megalitikum yang dapat ditemui di berbagai lokasi di provinsi ini. Wisatawan dari berbagai penjuru dunia pun semakin tertarik untuk menjelajahi keindahan alam dan sejarah yang dimiliki Sulawesi Tengah.

Produser: Akira Aulia

(fru)

