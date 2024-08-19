...

HUT ke-79 RI, Pemprov Jakarta Gelar Gemilang Silang Monas 2024

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2024 14:00 WIB
Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia, Pemprov Jakarta menggelar konser musik di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta. 
 
Acara yang bertajuk "Gemilang Silang Monas" ini menghadirkan berbagai pertunjukan yang bisa dinikmati warga Jakarta secara gratis.
 
Berbagai pertunjukan yang dihadirkan antara lain konser musik, videotron mapping, dan berbagai acara hiburan lainnya.
 
Produser: Akira Aulia

