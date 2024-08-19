Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia, Pemprov Jakarta menggelar konser musik di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta.

Acara yang bertajuk "Gemilang Silang Monas" ini menghadirkan berbagai pertunjukan yang bisa dinikmati warga Jakarta secara gratis.

Berbagai pertunjukan yang dihadirkan antara lain konser musik, videotron mapping, dan berbagai acara hiburan lainnya.

Produser: Akira Aulia

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News