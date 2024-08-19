...

Profil Supratman Andi Agtas, Calon Menkumham Pengganti Yasonna Laoly

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 19 Agustus 2024 09:41 WIB
Supratman Andi Agtas dikabarkan akan dilantik Presiden Jokowi hari ini, Senin (19/8/2024). Ia akan menggantikan Menkumham Yasonna Laoly. 
 
Berikut profil Supratman Andi Agtas:
 
Supratman merupakan pria kelahiran Tajuncu, Sulawesi Selatan. Ia pernah jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
 
Kiprah sebagai anggota legislatifnya dimulai sejak tahun 2014. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 - 2019. 
 
Supratman juga ditunjuk sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Jabatan ini telah didukuinya sejak 2016, sebelum terpilih kembali pada 2019.
 
Belakangan, Supratman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Baleg DPR RI. Jabatan Ketua Baleg ini diserahkan kepada politikus Gerindra Wihadi Wiyanto.
 
Rotasi dilakukan di tengah isu reshuffle kabinet yang juga menyeret namanya. 
 
Produser: Akira AW

(fru)

