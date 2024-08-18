Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Gemilang Silang Monas untuk menyemarakkan HUT ke-79 Republik Indonesia di Silang Barat Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8) malam.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono dan dimeriahkan penampilan sejumlah grup musik, video mapping, serta air mancur menari.
