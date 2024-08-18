Program Sejuta Rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 telah menembus angka 617.622 unit. Jumlah ini sekitar 59,23% dari total target nasional. Hal ini disampaikan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Minggu (18/8/2024).

PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak.

Capaian tersebut meliputi pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 484.119 unit dan non MBR sebesar 133.503 unit.

Reporter : Cikal Bintang

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News