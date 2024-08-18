...

Jessica Kumala Wongso Dikabarkan Segera Bebas Bersyarat, Begini Suasana di Lapas Perempuan Pondok Bambu

Ari Sandita, Jurnalis · Minggu 18 Agustus 2024 10:22 WIB
A A A
Jessica Kumala Wongso dikabarkan bebas bersyarat hari ini, Minggu (18/8/2024). Ia akan bebas dari Lapas Perempuan Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur. 
 
Kawasan Kelas 11 A saat ini tampak ramai oleh awak media yang menunggu. Tim Pengacara Jessica pun sudah menunggu di dalam area pelataran lapas. 
 
Sebelumnya, Jessica merupakan terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin. Jessica divonis 20 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung.
 
Reporter: Ari Sandita 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini