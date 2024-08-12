Aktor Edward Akbar tiba di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024). Kedatangan Edward Akbar untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan sang istri Kimberly Ryder soal dugaan penggelapan mobil.

Edward Akbar membantah tegas tuduhan sang istri. Pasalnya, mobil tersebut dibeli saat pernikahan. Sehingga menurutnya itu merupakan mobil harta bersama.

Produser: Reza Ramadhan

Video Editor: Teguh Sugiarto

(fru)

