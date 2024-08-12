PKB beri sinyal mengikuti jejak Partai PKS yang akan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PKB Ahmad Iman Syukri, Senin (12/8/2024).

Alasan realistis PKB hengkang mendukung Anies karena perolehan kursi di DPRD yang tak cukup mengusung calon sendirian. Opsi terakhir mendukung Anies, PKB harus berkoalisi dengan PDIP.

Namun, terkait opsi tersebut dia meminta publik menunggu. Sebab dalam waktu dekat akan ada pengumuman terkait sikap PKB di Pilgub DKI Jakarta.

Reporter : Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News