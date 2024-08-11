...

Prabowo bikin Putu Mayang Gulung Merah Putih, Harganya Menarik

Hari Tambayong, Jurnalis · Minggu 11 Agustus 2024 13:00 WIB
Banyak cara dilakukan untuk memeriahkan HUT ke-79 RI. Salah satu di antaranya yakni melalui kreasi kuliner. 
 
Inilah jajanan pasar putu mayang gulung merah putih. Jajanan pasar ini telah dikreasikan sebuah restoran hotel di Surabaya. 
 
Putu mayang gulung merah putih dibuat sesuai warna bendera Indonesia. Satu porsi putu mayang gulung merah putih ini bisa dinikmati dua orang. 
 
Untuk harganya dijual Rp17.845 sesuai tanggal kemerdekaan Indonesia. 
 
Kontributor: Hari Tambayong 
Produser: Akira AW

(fru)

