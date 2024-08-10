Menyambut HUT ke- 79 Kemerdekaan Republik Indonesia puluhan emak-emak di Kawasan Halim, Makassar, Jakarta Timur, antusias mengikuti lomba memancing dengan menggunakan kebaya.
Sejumlah emak-emak kegirangan saat pancingan mereka berhasil mendapat ikan. Penyelenggara menyediakan hadiah berupa uang tunai dan sertifikat serta pemenang diperbolehkan membawa ikan hasil yang didapatnya.
Reporter : Rio Manik
Produser : Febry Rachadi
(rns)
