Menyambut HUT ke- 79 Kemerdekaan Republik Indonesia puluhan emak-emak di Kawasan Halim, Makassar, Jakarta Timur, antusias mengikuti lomba memancing dengan menggunakan kebaya.

Sejumlah emak-emak kegirangan saat pancingan mereka berhasil mendapat ikan. Penyelenggara menyediakan hadiah berupa uang tunai dan sertifikat serta pemenang diperbolehkan membawa ikan hasil yang didapatnya.

Reporter : Rio Manik

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News