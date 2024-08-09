Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja cair lagi. Pekerja yang masih mendapatkan BLT Rp300 ribu per bulan adalah buruh rokok. Buruh rokok yang tercatat menerima BLT tahun 2024 tercatat 47.801 orang.

Nominal BLT yang diterima buruh rokok totalnya sebesar Rp900 ribu. Karena yang teranggarkan lewat APBD 2024 untuk alokasi tiga bulan dengan nilai bantuan per bulannya Rp300 ribu. Namun BLT ini belum bisa dicairkan.

Karena masih bermasalah dengan NIK KTP. Sebanyak 2.028 buruh rokok di Kudus gagal menerima program BLT kerena mereka beralih pekerjaan serta ada yang disebabkan permasalahan NIK.

