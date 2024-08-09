Rizki Juniansyah atlet angkat besi andalan Indonesia berhasil merebut medali emas di Olimpiade 2024. Keluarga Rizki pun sangat bangga atas prestasi emas yang diukir di kompetisi olahraga terbesar di dunia.

Dunia angkat besi memang sudah dikenal Rizki sejak kecil. Mengingat kedua orang tuanya juga merupakan atlet angkat besi. Bahkan keluarga mempunyai tempat latihan sendiri yang dijadikan tempat berlatih Rizki dan atlet angkat besi Banten.

Keluarga berharap agar Rizki terus menorehkan prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia

Reporter: Mahesa Apriandi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

