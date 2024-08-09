...

Kebun Binatang Surabaya Sambut Kelahiran Bayi Gajah Jantan, Namanya Rocky Balboa!

Rahmat Ilyasan, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2024 13:00 WIB
Kebun Binatang Surabaya (KBS) merayakan kelahiran seekor gajah Sumatera yang diberi nama Rocky Balboa. Anak gajah jantan ini merupakan hasil perkawinan antara induk jantan bernama Doa dan induk betina bernama Lembang. 
 
Rocky Balboa baru berusia dua bulan itu mendapatkan namanya dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Nama tersebut terinspirasi dari tokoh petinju legendaris dalam film "Rocky" yang diperankan oleh Sylvester Stallone.
 
