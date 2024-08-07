Kabar mengejutkan datang dari jagat musik dunia, menyusul bubarnya grup musik rock dunia, Aerosmith. Melalui akun Instagram, grup yang digawangi Steve Tyler, Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry dan Bran Whitford menyatakan pamit mundur. Mereka juga mengucapkan kalimat perpisahan penuh haru.

Pernyataan mundur ini sangat mengagetkan. Tadinya Tyler CS akan menggelar tur perpisahan di Pitsburg pada 20 Septermber dan akan merampungkan tur pada 26 Februari 2025 di Buffalo, New York. Alasan bubar terkait dengan Tyler sang vokalis yang mengalami cedera pita suara.

Host: Nata Arman

(fru)

