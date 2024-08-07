...

Musisi Tanah Air Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024

Nata Arman, Jurnalis · Rabu 07 Agustus 2024 13:30 WIB
A A A
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo serta jajaran BOD MNC Group menonton konser Lido Music and Arts Center di kawasan ekonomi khusus LMNC Lido Citu, Bogor, Jawa Barat.
 
Pagelaran musik bertajuk LMAC Super Hitz Fest 2024 ini merupakan kali kedua digelar dengan ribuan penonton yang antusias menikmati ragam genre musik yang ditampilkan oleh para musisi nasional.
 
Konser spektakuler yang menawarkan kesejukan udara pegunungan ini sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi seluruh musisi nasional hingga internasional untuk mengajak masyarakat menikmati beragam kombinasi musik lawas dan kekinian.
 
Sejumlah musisi yang hadir memeriahkan acara ini, antara lain Setia Band, Kahitna, RIF, D'masiv, T-Five, Maliq D'Essentials, The Changcuters hingga Wingky Wiryawan.
 
Host: Nata Arman

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini