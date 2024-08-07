Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo serta jajaran BOD MNC Group menonton konser Lido Music and Arts Center di kawasan ekonomi khusus LMNC Lido Citu, Bogor, Jawa Barat.

Pagelaran musik bertajuk LMAC Super Hitz Fest 2024 ini merupakan kali kedua digelar dengan ribuan penonton yang antusias menikmati ragam genre musik yang ditampilkan oleh para musisi nasional.

Konser spektakuler yang menawarkan kesejukan udara pegunungan ini sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi seluruh musisi nasional hingga internasional untuk mengajak masyarakat menikmati beragam kombinasi musik lawas dan kekinian.

Sejumlah musisi yang hadir memeriahkan acara ini, antara lain Setia Band, Kahitna, RIF, D'masiv, T-Five, Maliq D'Essentials, The Changcuters hingga Wingky Wiryawan.

Host: Nata Arman

(fru)

