Lucu dan menggemaskan saat berbagai jenis domba mengikuti kontes domba tingkat nasional Piala Bupati Magelang di Lapangan Candiretno, Secang.

Pemilik domba berusaha mempersiapkan dombanya hingga terlihat sempurna dan menarik juri. Bulu domba pun disisir atau dipotong agar terlihat cantik.

Togal ada 400 domba lokal maupun impor yang dikonteskan di 9 kategori, mulai dari jantan bertanduk, betina, jantan non tanduk, hingga jantan ekstrem.

Ditentukan 7 juri, penilaian kontes ini meliputi bobot tubuh, ukuran tubuh, performa, kebersihan dan kesehatan. Dalam ajang ini, panitia menyiapkan hadiah ratusan juta dan pilala bupati Magelang.

