MNC Group kembali menghadirkan konser bergengsi di Lido, Bogor, pada Minggu, 4 Agustus 2024. Konser bertajuk LMAC Super Hitz Fest 2024 ini dimeriahkan berbagai bintang hits.

Mereka antara lain Kahitna, The Changcuters, Maliq & D'Essentials, D'Masiv, Rif, Setia Band, T-Five, hingga Winky Wiryawan. Para musisi siap membawa penonton bernostalgia di tengah sejuknya udara pegunungan yang mengelilingi venue Lido Music and Arts Center.

