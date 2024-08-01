Aliran Sungai Gintung di Desa Jembangan, Banjarnegara, Jawa Tengah, mendadak berubah menjadi lautan manusia.

Ribuan warga memadati area sekitar 500 meter persegi untuk mengikuti tradisi gramak iwak atau tangkap ikan. Namun untuk dapat menangkap ikan yang dilepas pihak penyelenggara, warga harus menggunakan tangan kosong.

Tradisi gramak iwak merupakan puncak acara memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru Islam yang diselenggarakan pemerintah setempat.

Kontributor: Nurdin Ozi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News