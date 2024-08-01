Arief (38) tak kuat membendung air mata saat menceritakan penganiayaan yang dialami anaknya di daycare kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok.

Awalnya Arief menjelaskan, dia sengaja menyambangi Mabes Polri untuk membuat pengaduan masyarakat (dumas) terkait kasus penganiayaan anaknya yang masih berumur delapan bulan. Ia juga meminta kepada Mabes Polri adanya atensi khusus untuk mengusut kasus tersebut.

Produser : Febry Rachadi

Reporter: Riana Rizkia

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News