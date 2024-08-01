...

Pemilik Ditetapkan Tersangka Penganiayaan Balita, Begini Penampakan Daycare di Depok

Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 17:30 WIB
A A A
Daycare Wensen School tutup tidak ada aktivitas pascapenetapan tersangka pemilik sekaligus pengasuh berinisial MI dalam kasus penganiayaan dua balita yang dititipkan di daycare miliknya.
 
Terlihat pintu dalam keadaan terkunci dan lampu luar menyala. Tampak, pada bagian halaman belakang yang terdapat arena bermain anak sepi tidak ada aktivitas.
 
Pemilik daycare tersebut  juga sebagai influencer parenting yang sesekali membahas kekerasan terhadap anak. Kini, pelaku dijerat UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman kurungan maksimal lima tahun.
 
Produser : Febry Rachadi
Video Editor: Muhamad Hidayat

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini