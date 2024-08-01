Daycare Wensen School tutup tidak ada aktivitas pascapenetapan tersangka pemilik sekaligus pengasuh berinisial MI dalam kasus penganiayaan dua balita yang dititipkan di daycare miliknya.

Terlihat pintu dalam keadaan terkunci dan lampu luar menyala. Tampak, pada bagian halaman belakang yang terdapat arena bermain anak sepi tidak ada aktivitas.

Pemilik daycare tersebut juga sebagai influencer parenting yang sesekali membahas kekerasan terhadap anak. Kini, pelaku dijerat UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman kurungan maksimal lima tahun.

Produser : Febry Rachadi

Video Editor: Muhamad Hidayat

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News