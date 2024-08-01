...

Wapres Maruf Amin Apresiasi Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Kota Batu

Binti Mufarida, Jurnalis · Kamis 01 Agustus 2024 17:10 WIB
Tim Densus 88 Mabes Polri mengamankan terduga teroris di Kota Batu. Setidaknya ada tiga orang yang diamankan oleh Tim Densus 88 Mabes Polri. Mereka dibekuk di Perumahan Bunga Tanjung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
 
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Densus 88 Mabes Polri yang berhasil membekuk terduga teroris. Wapres juga mengatakan bahwa pencegahan terorisme sejak dini harus dilakukan agar tidak terjadi jatuhnya korban jiwa.
 
Produser : Febry Rachadi
Video Editor: Muhamad Hidayat

(mhd)

