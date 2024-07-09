Hong Kong miliki banyak tempat ikonik salah satunya restoran mengambang terbesar, Aberdeen Harbour. Tempat ini kerap menjadi lokasi syuting, seperti film James Bond: The Man with the Golden Gun.

Aberdeen menyimpan sejarah masa lalu tentang kampung nelayan Hong Kong. Di sini kita bisa berkeliling melihat kapal-kapal nelayan hingga restoran terapung yang mewah.

Reporter : Martin Bagya Kertiyasa

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News